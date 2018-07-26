В Чимкенте стали выдавать автомобильные номера с регионом «17»

Чимкент, Казахстан, , 15:00 — REGNUM В Чимкенте центры обслуживания населения стали выдавать автомобильные номера с 17-м регионом, сообщает 26 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на филиал некоммерческого акционерного общества «Правительство для граждан» по Туркестанской области.

Изменения в оформлении транспортных средств связаны с тем, что Чимкенту был присвоен статус города республиканского значения, а Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую.

Жители города будут получать номерные знаки с регионом «17», а жители Туркестанской области — «13».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о присвоении Чимкенту статуса города республиканского значения.

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