Facebook потерял за месяц миллион пользвателей в ЕС

Менло-Парк, США, , 13:55 — REGNUM Число активных пользователей социальной сети Facebook в Европе идёт на убыль, пишет газета Kurirer 26 июля.

С введением европейского закона о защите персональных данных в июне 2018 года Facebook стал терять подписчиков. За месяц число активных пользователей-европейцев снизилось на миллион — с 377 млн до 376 млн. Число людей, пользующихся сетью ежедневно, также идет вниз: с 282 млн до 279 млн. Менеджеры компании не дают никаких прогнозов о развитии этой тенденции.

Глава компании Марк Цукерберг настроен довольно оптимистично: подавляющее большинство европейских пользователей согласились на дальнейший анализ данных для персонализации рекламы.

Как сообщало ИА REGNUM, акции компании Facebook упали. По итогам квартального отчета, чистая прибыль компании уменьшилась до $3,89 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда чистая прибыль составила $5,19 млрд.

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