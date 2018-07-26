Четверг, 26 Июля 2018 года
15:42:50 МСК

В Узбекистане планируют внедрить новый правовой механизм защиты сирот

Общество

Закон позволит решить проблему предоставления жилья детям-сиротам

В Узбекистане планируют внедрить новый правовой механизм защиты сирот
Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США
Сирота

Ташкент, 26 июля 2018, 13:38 — REGNUM  Депутаты нижней палаты парламента Узбекистана обсудили законопроект «О гарантиях социальной защиты детей, лишенных родительской опеки, и детей-сирот», сообщает 26 июля издание «Подробно.uz».

Планируется, что проект документа позволит решить проблему предоставления жилья детям-сиротам. Законопроект также вводит понятие юридической службы и судебной защиты детей-сирот.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Узбекистане был опубликован проект постановления правительства, который предлагал ввести ежемесячные стипендии детям-сиротам, обучающимся в школах республики. Размер ежемесячной стипендии составит 344 480 сумов ($43,6).

Читайте ранее в этом сюжете: Школьникам-сиротам в Узбекистане планируют выплачивать стипендии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема сиротства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить