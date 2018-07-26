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В Якутии из-за отключений электроэнергии возбудили десятки дел

Общество

Прокуратура региона и Ростехнадзор проанализировали все факты аварийных отключений

Якутск, 26 июля 2018, 12:20 — REGNUM  По фактам аварийных отключений электроэнергии в Якутии в первом полугодии текущего года завели более 80 административных дел. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

«Прокурорами возбуждено более 80 административных производств за нарушение установленных требований», — отметили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что прокуратура региона и Ростехнадзор проанализировали все факты аварийных отключений.

Напомним, после запуска ГРЭС-2 блэкауты в столице Якутии стали случаться чаще. Соответствующие жалобы стали появляться на форумах и в соцсетях от местных жителей. Так, в марте 2018 года в Якутии из-за аварии без света остались около 69 тысяч человек.

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