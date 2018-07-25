Брянских полицейских обвиняют в истязании задержанного

Брянск, , 11:38 — REGNUM В Брянске в отношении двух полицейских возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Брянской области, сотрудники полиции УМВД России по городу Брянску обвиняются в избиении задержанного.

Случай, который лег в основу уголовного дела, произошел 16 июля. Следователи считают, что двое полицейских в служебном кабинете избили задержанного. Били по голове, туловищу и ногам. В результате мужчина получил разрыв селезенки, его прооперировали и уже выписали из больницы.

«Сотрудники задержаны, им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы.

В УМВД России по Брянской области сообщили, что сейчас по этому факту проводится служебная проверка. Также решается вопрос об увольнении сотрудников из органов внутренних дел. К строгой дисциплинарной ответственности может быть привлечен и непосредственный руководитель обвиняемых.

Напомним, ранее в Брянской области дело о превышении должностных полномочий было возбуждено в отношении сотрудника исправительной колонии №6. По версии следствия, мужчина связал заключенного и закрыл ему рот тряпкой. В результате осужденный умер от асфиксии.