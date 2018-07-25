В метро Петербурга рассказали, для чего закрывают «Академическую»

Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM На станции метро «Академическая» в Санкт-Петербурге в ходе капремонта предстоит заменить старые водоотводящие зонты эскалаторного хода, заменив их на современные конструкции из композитных материалов. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба петербургской подземки.

Станция «Академическая» на первой (красной) линии будет закрыта 30 июля 2018 года, на следующий день после Дня ВМФ. По плану, капремонт станции продлится 11 месяцев.

Помимо ремонта наклонного хода, на станции капитально отремонтируют эскалаторы, заменят элементы отделки вестибюлей, установят светодиодные светильники и новые турникеты, обновят систему видеонаблюдения и приспособят станцию для инвалидов.

В связи с закрытием «Академической» вносятся изменения в сеть маршрутов наземного транспорта в Калининском районе и меняется схема движения транспорта на перекрестке проспекта Науки и Гражданского проспекта. Автотранспорту будут запрещены левые повороты (за исключением «социальных» автобусных маршрутов).

Добавим, что именно на «Академической», воспользовавшись недостатками системы безопасности, сумел проникнуть в метро террорист с двумя бомбами 3 апреля 2017 года.

Станция «Академическая» была открыта 31 декабря 1975 года, она входит в состав самой длинной Кировско-Выборгской линии. Наземный павильон «Академической» расположен на перекрестке проспекта Науки и Гражданского проспекта в Калининском районе города. Станция является одной из самых загруженных в метро Петербурга.

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