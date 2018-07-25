Среда, 25 Июля 2018 года
11:07:02 МСК

Госдума примет закон об аукционах на красивые автомобильные номера

Общество

«Вопрос висит в воздухе несколько десятилетий»

Москва, 25 июля 2018, 10:22 — REGNUM  ЛДПР настаивает на разработке законопроекта на тему проведения открытых аукционов на красивые номера. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

«Этот вопрос висит в воздухе несколько десятилетий и требует законодательного обеспечения… Любой номер с любым сочетанием цифр и букв вы можете купить в интернете, но при этом деньги за эти номера идут в карманы мошенников. Мы предлагаем, чтобы эти деньги шли в казну государства», — сказал Лебедев.

Комитет Госдумы по транспорту совместно с правительством разработает и внесет в Госдуму проект федерального закона, направленного на решение проблемы. Госдума приняла соответствующее постановление.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума разрешила регистрировать автомобили у дилеров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить