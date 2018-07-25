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В Москву вернется продолжительная 30-градусная жара

Общество

Знойная погода задержится в столице до конца июля

В Москву вернется продолжительная 30-градусная жара
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Жара

Москва, 25 июля 2018, 09:55 — REGNUM  После ухода из столичного региона циклона, обеспечившего прохладную погоду всю прошлую неделю, в Москву вернется продолжительная 30-градусная жара, следует 25 июля из данных Гидрометцентра России.

Температура воздуха в столице прогреется до +27°C уже в ближайший четверг, а к выходным достигнет отметки +30°C. При этом погода обещает быть душной — небо будет затянуто облаками до понедельника. Существенных осадков не ожидается, а ночью температура будет опускаться до +15…20 градусов.

По прогнозу синоптиков, предстоящий знойный период будет самым долгим в этом летнем сезоне — он продлится до конца месяца. Затем на смену ему придет снижение температуры, характерное для августа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гидрометцентре рассказали о погоде на европейской территории РФ

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