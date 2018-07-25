В деле о производстве некачественных вакцин в Китае ищут коррупцию

Пекин, , 05:23 — REGNUM Дисциплинарная инспекция Компартии Китая по провинции Цзилинь и надзорная комиссия правительства провинции начали расследование дела незаконного производства вакцины от бешенства, обещая серьезно покарать всех ответственных, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

Надзорные ведомства занимаются проверкой информации и жалоб граждан касательно компании Changchun Changsheng Life Sciences Ltd., а также её ключевого персонала. Им предстоит выяснить, не присутствуют ли в этом деле еще и коррупционные составляющие, которые могли бы появиться во время реструктуризации компании. Полицейское расследование против пяти сотрудников компании началось еще 23 июля.

Напомним, что китайское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (CFDA) выявило, что компания подделывала производственные архивы и допускала серьезные нарушения при производстве вакцины от бешенства. Делом заинтересовался лично председатель КНР Си Цзиньпин.

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