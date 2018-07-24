Среда, 25 Июля 2018 года
01:08:13 МСК

Транспортная прокуратура заинтересовалась задержками багажа в «Шереметьево»

Общество

Надзорное ведомство намерено проверить соблюдение прав пассажиров в аэропорту

Транспортная прокуратура заинтересовалась задержками багажа в «Шереметьево»
Тележки

Москва, 24 июля 2018, 23:18 — REGNUM  Московская межрегиональная транспортная прокуратура намерена проверить соблюдение прав пассажиров в международном аэропорту «Шереметьево» после инцидента с задержками доставки багажа, сообщает 24 июля пресс-служба ведомства.

Как уточняется, проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Напомним, сбои в работе системы транспортировки багажа произошли в «Шереметьево» 21 июля. Как пояснили в аэропорту «Шереметьево», задержки произошли по причине повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле.

В ситуации в настоящее время разбирается Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).

Читайте ранее в этом сюжете: С задержками багажа в «Шереметьево» разбирается Ространснадзор

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в аэропортах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить