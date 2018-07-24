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За полгода в Узбекистане водительских прав лишились более 24 тыс. человек

Общество

Водители управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения

Ташкент, 24 июля 2018, 21:16 — REGNUM  За первые шесть месяцев 2018 года административные суды Узбекистана лишили водительских прав 24 136 человек, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, сообщает 24 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на официального представителя Верховного суда республики Азиза Абидова.

В отношении 3 240 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, применено взыскание в виде ареста. Всего за отчетный период суды рассмотрели 179 671 дело об административном правонарушении в отношении 221 530 лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые шесть месяцев 2018 года суды по уголовным делам Узбекистана рассмотрели 20 283 дела в отношении 26 442 лиц и оправдали 375 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: За полгода в Узбекистане оправдали 375 человек

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