В РФ может появиться федеральная программа по борьбе с борщевиком

Москва, , 18:08 — REGNUM Госдума поддержала постановление о разработке федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

В ходе заседания депутат Госдумы Владимир Поздняков (КПРФ) обратил внимание на взрывное распространение борщевика.

«Активный сорняк наносит вред культурным растениям», — указал он.

В одиночку региону не справиться, потребуется федеральная целевая программа с соответственным финансированием, уверен парламентарий.

Комитет Госдумы по экологии поддержал предложение.

«Речь идет о серьезной экологической проблеме, мы предлагаем поддержать поручение», — заявил глава комитета Владимир Бурматов («Единая Россия»).

По данным «Россельхозцентра», общая площадь распространения борщевика в РФ ежегодно увеличивается на 10%. «По некоторым данным, только на территории европейской части России борщевиком занято более миллиона гектаров», отмечают парламентарии.