Среда, 11 Октября 2017 года
21:55:50 МСК

В РФ может появиться федеральная программа по борьбе с борщевиком

Общество

Комитеты Госдумы разработают свои предложения

В РФ может появиться федеральная программа по борьбе с борщевиком
Борщевик

Москва, 11 октября 2017, 18:08 — REGNUM  Госдума поддержала постановление о разработке федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

В ходе заседания депутат Госдумы Владимир Поздняков (КПРФ) обратил внимание на взрывное распространение борщевика.

«Активный сорняк наносит вред культурным растениям», — указал он.

В одиночку региону не справиться, потребуется федеральная целевая программа с соответственным финансированием, уверен парламентарий.

Комитет Госдумы по экологии поддержал предложение.

«Речь идет о серьезной экологической проблеме, мы предлагаем поддержать поручение», — заявил глава комитета Владимир Бурматов («Единая Россия»).

По данным «Россельхозцентра», общая площадь распространения борщевика в РФ ежегодно увеличивается на 10%. «По некоторым данным, только на территории европейской части России борщевиком занято более миллиона гектаров», отмечают парламентарии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва