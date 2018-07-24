В Петербурге могут появиться «умные» светофоры, как в Сингапуре

Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM Петербургские чиновники проявили интерес к сингапурскому опыту функционирования «умных» светофоров, которые включают более длительный разрешающий сигнал для пешеходов с ограниченными физическими возможностями или с детьми.

В настоящее время в Сингапуре находится официальная делегация Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Игорем Албиным. Она посетила командный центр Агентства по управлению наземным транспортом Сингапура, где познакомилась с опытом управления дорожным движением в одном из крупнейших мегаполисов Азии.

Петербургским гостям рассказали, что пожилым жителям Сингапура выдаются специальные электронные карты, приложив которые к сканирующим устройствам на светофорах, можно удлинить разрешающий сигнал для пешеходов. Выдаются такие карты людям старше 60 лет, они также дают скидку на проезд в общественном транспорте.

Аналогичные карты для удобства перехода улиц на удлиненный зелёный свет имеют в Сигапуре и женщины с детьми и колясками. «Петербуржцы проявили интерес к этим наработкам», — отметили 24 июля в аппарате вице-губернатора.

«Умный город» начинается с «умного транспорта». Учитывая высокий рейтинг Сингапура в сфере управления транспортом, полезно ознакомиться с сингапурским опытом в области функционирования структуры управления транспортом, используемым инструментарием, а также планами и перспективами дальнейшего развития», — отметил Игорь Албин.

При сопоставимой численности населения Сингапура и Санкт-Петербурга и почти одинаковой протяженности дорог плотность улично-дорожной сети в Северной столице вдвое ниже, чем в Сингапуре, а уровень автомобилизации почти втрое выше. С каждым годом это создает всё больше проблем при проезде по городу на Неве.

Тем временем в Сингапуре в настоящее время доля пользования общественным транспортом составляет 67%, а к 2030 году она должна достичь 75%.