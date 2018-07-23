Австрийский финансист устроился в министерство образования Узбекистана

Ташкент, , 18:02 — REGNUM В состав экспертно-аналитической группы при министерстве народного образования Узбекистана вошёл выпускник Йельского университета, бывший сотрудник Goldman Sachs, гражданин Австрии Игорь Митчка, сообщили 21 июля в пресс-службе министерства.

Аналитическая группа работает над созданием концепции нового центра совершенствования образования. Митчка поможет Узбекистану наладить связи с зарубежными партнерами для внедрения новых подходов в образовании.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил заместителем министра инновационного развития республики гражданина Германии Карстена Хайнца.

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