Роспотребнадзор предупредил о вспышке жёлтой лихорадки в Бразилии

Москва, , 08:30 — REGNUM Одна из самых острых за последние десятилетия вспышек желтой лихорадки продолжается в Бразилии. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

По данным организации, врачи в стране на данный момент уже подтвердили более 1 тыс. диагнозов. Так, в период с 1 июля 2017 г. по 16 мая 2018 г. зарегистрировано 1266 случаев заболеваний желтой лихорадкой, из них 415 закончились летальным исходом.

Желтая лихорадка — смертельно опасное вирусное заболевание, которое передается через укусы комаров. Инфекция распространена в странах с тропическим климатом.

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