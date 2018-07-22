В Великобритании обвинили в подготовке теракта 43-летнего мужчину

Лондон, , 23:38 — REGNUM 43-летнему мужчине, проживающему в столице Великобритании, предъявлено обвинение в подготовке теракта. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

«Мужчина 43 лет из Южного Лондона … обвиняется в причастности к подготовке теракта», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что уже 23 июля мужчина, ранее задержанный по подозрению в ношении оружия и угрозах, предстанет перед судом.

Другие подробности пока неизвестны.

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