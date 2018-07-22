Памятник жертвам Брейвика открыли в столице Норвегии

Осло, , 17:13 — REGNUM Памятник жертвам двойного теракта, устроенного Андреасом Брейвиком установлен в день годовщины трагедии в Осло, сообщает 22 июля газета Aftenposten.

Церемония открытия состоялась в правительственном квартале столицы Норвегии на площади Юхана Нюгордсволда.

Монумент представляет собой прозрачную стену, на которой написаны имена и возраст погибших в результате теракта. Горизонтальная поверхность около памятника покрыта кусочками битого стекла, напоминающими стекло, которым были покрыты улицы рядом с правительственным кварталом после взрыва бомбы.

На церемонию открытия памятника прибыл из Брюсселя бывший руководитель правительства Норвегии и нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что лично отдал дань уважения памяти погибшим при теракте, потому что это имеет для него важное личное значение.

Премьер-министр королевства Норвегия Эрна Сольберг заявила, что 22 июля навсегда останется днем траура в памяти граждан Норвегии.

Напомним, что в 2011 году гражданин Норвегии Андерс Брейвик совершил двойной террористический акт, в результате которого погибли 77 человек, в том числе подростки — участники молодежного слета правящей партии Норвегии.

Андерс Брейвик приговорен к 21 году тюремного заключения, это максимальное наказание по законодательству Норвегии. Тюремный срок может продлеваться, если власти страны сочтут заключенного опасным для общества.