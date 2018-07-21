Китай начал строительство «госпиталя дружбы» в Шри-Ланке

Коломбо, Шри-Ланка, , 18:27 — REGNUM Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена принял участие пышной церемонии запуска совместного с Китаем строительства госпиталя дружбы в городе Полоннарува на севере острова, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

Строительство Государственного специализированного нефрологического госпиталя стартовало после обращения президента Сирисены китайскому правительству. Госпиталь общей площадью 25,517 тыс. кв. км станет крупнейшим в своем роде в Южной Азии. Он сможет вмещать 200 больничных коек и 100 коек для гемодиализа. По оценкам, строительство займет два года.

Сирисена поблагодарил Китай за помощь и отклик на запрос, добавив, что Китай и Шри-Ланка связывают очень тесные узы, ведущие к экономическому развитию страны. Посол Китая в Шри-Ланке Чэн Сюэюань заявил, что строительство госпиталя имеет огромную ценность для города Полоннарува, поскольку позволит лечить тысячи человек, страдающих от хронических заболеваний почек.