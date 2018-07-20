Пятница, 20 Июля 2018 года
23:52:39 МСК

«Засуха» в Североуральске: прокуратура нашла нарушения

Общество

Возбуждено административное дело

«Засуха» в Североуральске: прокуратура нашла нарушения
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Водоснабжение

Екатеринбург, 20 июля 2018, 21:24 — REGNUM  В Североуральске за нарушение водоснабжения может ответить муниципальное предприятие «Комэнергоресурс». Именно оно занимается обеспечением города водой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

В адрес руководства организации внесено представление с требованием восстановить нормальное водоснабжение. А за его нарушение возбуждено административное дело.

Также прокуратура направила представление и руководству Североуральска. По сведениям ведомства, муниципалитет не обеспечил надлежащего снабжения граждан питьевой водой.

Напомним, 16 июля в русле реки Калья возник провал. Грязная вода попала в горводопровод. Воду из крана пить стало нельзя.

Отметим, сейчас авария ликвидирована. Коммунальные службы занимаются обеззараживанием воды.

Читайте развитие сюжета: Нормальное водоснабжение Североуральска могут восстановить уже 21 июля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чрезвычайная ситуация с питьевой водой в Североуральске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить