«Засуха» в Североуральске: прокуратура нашла нарушения

Екатеринбург, , 21:24 — REGNUM В Североуральске за нарушение водоснабжения может ответить муниципальное предприятие «Комэнергоресурс». Именно оно занимается обеспечением города водой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

В адрес руководства организации внесено представление с требованием восстановить нормальное водоснабжение. А за его нарушение возбуждено административное дело.

Также прокуратура направила представление и руководству Североуральска. По сведениям ведомства, муниципалитет не обеспечил надлежащего снабжения граждан питьевой водой.

Напомним, 16 июля в русле реки Калья возник провал. Грязная вода попала в горводопровод. Воду из крана пить стало нельзя.

Отметим, сейчас авария ликвидирована. Коммунальные службы занимаются обеззараживанием воды.

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