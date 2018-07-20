Грозовые ливни не собираются покидать Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 09:55 — REGNUM Грозовые ливни с градом не собираются покидать Ростов-на-Дону до конца рабочей недели. По информации синоптиков, также сохранится шквалистое усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС 20 июля.

На проблемных участках города-миллионника на случай чрезвычайных ситуаций дежурят спасатели и специальная техника. Нести службу бригады будут до поступления благоприятного прогноза погоды.

В управлении по делам ГО и ЧС напоминают горожанам о правилах поведения в непогоду. В частности, не рекомендуется во время грозы купаться в водоемах, прятаться под одиноким или высоким деревом, разговаривать на улице по мобильному телефону. Помимо этого необходимо заранее забрать детей из спортивных секций и образовательных кружкой, вовремя покинуть заведения, находящиеся в зоне затоплений.

Как ранее сообщало ИА, на этой неделе около 1,5 тыс. жителей Таганрога остались без света из-за сильных порывов ветра. Ураган привёл к обрыву линий электропередачи в центре города. Городская Служба-112 зафиксировала рекордное число жалоб.

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