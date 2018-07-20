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В Свердловской области закрыт детский лагерь

Общество

Облсуд подтвердил это решение

Краснотурьинск, Свердловская область, 20 июля 2018, 06:24 — REGNUM  В Краснотурьинске Свердловской области на три месяца приостановлена деятельность детского лагеря. Он был создан местной предпринимательницей на базе детского клуба, при этом допущен ряд нарушений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облсуде.

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли лагерь с 15 по 18 июня. Выяснилось, что оказались нарушены требования законодательства в части организации режима, состояния мебели и т.д. Также лагерь был открыт без соответствующего санэпидемзаключения.

Городской суд закрыл лагерь на три месяца, с 21 июня. Однако предпринимательница решила обжаловать это решение. Но облсуд занял сторону нижестоящей инстанции. В решении сказано о том, что деятельность лагеря приостановлена. Но фактически этим летом он работать не будет.

Отметим, ранее прокуратура выявила нарушения в ряде детских учреждений региона. А в некоторых были случаи отравлений детей.

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Организация летнего отдыха детей
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