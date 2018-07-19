Суд арестовал главного аудитора государственных контрактов Минобороны РФ

Москва, , 18:53 — REGNUM Савёловский суд Москвы поместил под арест до 17 сентября директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны Российской Федерации Максима Куксина, который обвиняется в получении взятки. Об этом сегодня, 19 июля, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

По её словам, в отношении Куксина суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 сентября.

Следствие считает, что Куксин получил взятку в особо крупном размере — 11 млн рублей. Уголовное дело против него возбуждено по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»). Если вина Куксина будет доказана, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.