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Суд арестовал главного аудитора государственных контрактов Минобороны РФ

Общество

Он обвиняется в получении взятки

Суд арестовал главного аудитора государственных контрактов Минобороны РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Следственный изолятор (СИЗО)

Москва, 19 июля 2018, 18:53 — REGNUM  Савёловский суд Москвы поместил под арест до 17 сентября директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны Российской Федерации Максима Куксина, который обвиняется в получении взятки. Об этом сегодня, 19 июля, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

По её словам, в отношении Куксина суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 сентября.

Следствие считает, что Куксин получил взятку в особо крупном размере — 11 млн рублей. Уголовное дело против него возбуждено по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»). Если вина Куксина будет доказана, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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