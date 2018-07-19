Роспотребнадзор зафиксировал 150 случаев завоза лихорадки Денге за полгода

Москва, , 18:24 — REGNUM Роспотребнадзор фиксирует рост числа завозных случаев лихорадки Денге в России, сообщает 19 июля пресс-служба ведомства.

Согласно приведённым данным, в 2015 году было отмечено 136 таких случаев, в 2016 году — 145, в 2017 году — 196, а за первые шесть месяцев 2018 года — уже 148 случаев.

Отмечается, что заражение происходило, главным образом, при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов и Бразилии.

По данным Роспотребнадзор, в настоящее время также регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке Денге на Кубе. Особо неблагополучна ситуация в провинции Камагуэй, где зафиксировано семь случаев заболевания, из которых три закончились летальным исходом.

Напомним, лихорадка Денге — вирусная инфекция, основными переносчиками которой являются москиты. Симптомами заражения являются внезапное повышение температуры до 39−40 градусов. тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.

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