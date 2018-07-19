Заливаемый дождями электрощиток в пожарной части Якутии накрыли козырьком

Якутск, , 11:46 — REGNUM В подразделении «Государственной противопожарной службы Якутии», расположенном в микрорайоне Якутска Кангалассы, проблему заливания водой электрощитка из-за дырявой крыши были вынуждены решить установкой над ним металлического козырька. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе курирующего пожарную безопасность республики ведомства в ответ на вопрос, в какие сроки проблема затекания воды в электрощиток во время дождей будет решена.

Читайте также: Дырявая крыша в пожарной части Якутии: кто будет делать ремонт?

Из-за ветхости крыши здания этой пожарной части вода потоками лилась по стенам и потолку двух помещений. Пожарные присылали фото и видео с мокрой мебелью, заливаемым водой электрощитком, сырыми стенами и лужами на полу.

В ГБУ «Противопожарная служба Якутии» сообщили, что на ремонт крыши здания из бюджета выделено 1,2 млн рублей. Закупка работ на эту сумму уже была занесена в план, ремонт собираются начать в августе 2018 года. Деньги на эти цели получила администрация микрорайона Кангалассы. В целом на ремонт здания части необходимо потратить 7 млн рублей.

Читайте также: В пожарной части Якутии дырявая крыша: дождём заливает электрощиток. Видео

«4 апреля был произведён комиссионный осмотр технического состояния строительных конструкций систем и сетей инженерно-технического обеспечения пожарной части. По итогам осмотра составлены дефектная ведомость и смета на капитальный ремонт здания части на общую сумму 7 млн рублей. 3 мая 2018 года в адрес ГО Якутск было направлено письмо со сметным расчётом стоимости капитального ремонта здания, для решения вопроса финансирования ремонтных работ», — пояснили в противопожарной службе республики.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники подразделения противопожарной службы Якутии в посёлке Кангалассы сняли на видео, как электрощиток в здании заливает потоками воды. Из-за ветхой крыши в части промокают стены и мебель, отвалилась часть потолка, а на полу — лужи.