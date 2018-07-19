Личным рублем помогают городу депутаты горсовета Нальчика

Нальчик, , 11:28 — REGNUM Депутаты совета местного самоуправления столицы Кабардино-Балкарии решили помочь городу в благоустройстве дворовых детских площадок. По решению горсовета, обустройство они будут проводить на личные средства, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе мэрии.

Так, уже установлена за счет депутата Ляны Бекижевой новая спортивная площадка по улице Ашурова, 22 А. Спортивную площадку и детские игровые сооружения во дворе дома № 2 по улице Московской привели в порядок и покрасили на личные средства депутатов Альберта Ошхунова и Арсена Кожокова.

Каждый депутат обязался добровольно взять под опеку какой-то объект из списка дворовых территорий, которые особенно требуют внимания. До конца депутатских каникул народные избранники помогут еще не одному двору стать привлекательным и безопасным.

Стоит отметить, что в 2017 году в Кабардино-Балкарии было потрачено на реализацию госпрограммы городского благоустройства 194,7 млн рублей. Было приведено в порядок 68 дворов, объединяющих 127 многоквартирных домов и две общественно значимые территории в городе Нальчике.

Однако, как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении Общеросскийского народного фронта, результаты работы вызвали нарекания у общественников и у жителей благоустроенных дворов. Особенно недовольны оказались горожане состоянием детских игровых площадок, которые установлены просто на земле и не имеют ударопоглощающего покрытия.