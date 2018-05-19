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«Саратовские авиалинии»: Минтранс РФ собирает совещание

Общество

Нужно проанализировать ситуацию

Москва, 19 мая 2018, 01:55 — REGNUM  Совещание по проблеме закрытия АО «Саратовские авиалинии» будет созвано в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Для анализа ситуации в ближайшее время в Минтрансе состоится совещание с участием заинтересованных сторон», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что Росавиация, проверив «Саратовские авиалинии», выявила ряд недостатков, влияющих безопасность полетов. Выдано предписание по устранению недостатков, а действие сертификата компании ограничено 30 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая в авиакомпании заявили, что продажа билетов по внутренним направлениям на территории России будет возобновлена.

Читайте ранее в этом сюжете: «Саратовские авиалинии» возобновляют продажу билетов

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