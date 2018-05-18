В Узбекистане снизился уровень детской преступности

Ташкент, , 15:56 — REGNUM В Узбекистане по состоянию на 1 мая 2018 года несовершеннолетними совершено 239 преступлений, что на 35,9% меньше, чем 1 мая 2017 года, сообщили 17 мая в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

Количество преступлений с участием несовершеннолетних уменьшилось на 37,9%, до 289 преступлений. По состоянию на 1 мая в республике было совершено 153 самоубийства, что на 6% меньше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2017 года по 1 мая 2018 года в Узбекистане были оправданы 379 человек, что в 17 раз больше, чем с 2007 по 2016 год. В республике проводится реформа судебной системы. Местные СМИ периодически сообщают об освобождении оппозиционных журналистов, политиков и общественников.

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