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Чемпионат мира по футболу: губернатор Петербурга против музыкантов в метро

Общество

Накануне чемпионата мира градоначальник решил, что они мешают пассажирам

Санкт-Петербург, 18 мая 2018, 15:32 — REGNUM  Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко намерен поднять штрафы для музыкантов, играющих в метро. Соответствующий законопроект подготовили в Смольном и уже внесли в городской парламент, передает корреспондент ИА REGNUM.

Полтавченко предлагает внести поправки в городской закон «Об административных правонарушениях».

«В настоящее время одним из наиболее распространенных нарушений правил пользования петербургским метрополитеном является игра на музыкальных инструментах в переходах станций. Из-за огромного пассажиропотока деятельность музыканта приводит к массовому одновременному пребыванию граждан и тем самым создает помехи движению пешеходов и доступу граждан к территории метрополитена», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас это считается правонарушением, штраф составляет от 100 до 500 рублей. Однако Полтавченко предлагает увеличить размер взыскания до 1−3 тыс. рублей.

Кроме того, проект предлагает установить запрет на «благотворительную деятельность», то есть на сбор пожертвований, и любую другую деятельность на территории метрополитена без письменного разрешения руководства подземки.

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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