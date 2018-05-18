Чемпионат мира по футболу: губернатор Петербурга против музыкантов в метро

Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко намерен поднять штрафы для музыкантов, играющих в метро. Соответствующий законопроект подготовили в Смольном и уже внесли в городской парламент, передает корреспондент ИА REGNUM.

Полтавченко предлагает внести поправки в городской закон «Об административных правонарушениях».

«В настоящее время одним из наиболее распространенных нарушений правил пользования петербургским метрополитеном является игра на музыкальных инструментах в переходах станций. Из-за огромного пассажиропотока деятельность музыканта приводит к массовому одновременному пребыванию граждан и тем самым создает помехи движению пешеходов и доступу граждан к территории метрополитена», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас это считается правонарушением, штраф составляет от 100 до 500 рублей. Однако Полтавченко предлагает увеличить размер взыскания до 1−3 тыс. рублей.

Кроме того, проект предлагает установить запрет на «благотворительную деятельность», то есть на сбор пожертвований, и любую другую деятельность на территории метрополитена без письменного разрешения руководства подземки.