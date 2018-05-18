Новосибирцам предложили экономить на поездках с пересадками

Новосибирск, , 06:33 — REGNUM В Новосибирске в пассажирском транспорте хотят ввести сетевые поездки, сообщает корреспондент ИА REGNUM. О новом для города направлении развития общественного траспорта рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Пилотный проект «Сетевой тариф» планируется запустить во втором полугодии 2018 года. Тестировать его будут в новосибирском метрополитене и на маршрутах горэлектротранспорта. Специалисты департамента транспорта разработали два варианта.

Первый: при посадке в троллейбус с транспортной карты пассажира будет списана полная стоимость проезда. Но если пассажир в течение часа пересядет на метрополитен, стоимость проезда составит 50% от тарифа. Как считают в дептрансе, это позволит пассажиру быстрее добраться до места, воспользовавшись метро, при этом сэкономив на оплате проезда.

Второй вариант предусматривает скидку при оплате повторной поездки при пересадке с одного наземного транспорта на второе в течение часа с момента оплаты первой поездки. В отличие от первого варианта здесь не реализуется стыковка отдельно взятого маршрута с конкретной станцией метрополитена, а принцип сетевой поездки фактически представляет временной проездной со скидкой на вторую поездку, указывают разработники.

Как сказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов, на основе дальнейшего развития системы безналичной оплаты проезда с возможностью применения сетевых и дифференцированных тарифов, к 2020 году город перейдёт на контрактную систему привлечения перевозчиков (в соответствии с требованиями 220-ФЗ).

«Новосибирск — город, который первым ввёл безналичную унифицированную систему расчёта на всех видах пассажирского транспорта и продолжает её развивать, — отметил Дронов. — Доля совершённых поездок за 2017 год по безналичной системе уже превысила 50% от общего объёма перевозок».

Отметим, что 1 августа 2006 года в Новосибирске стартовал проект «Электронный проездной — Новосибирск». Система охватывает все виды городского пассажирского транспорта: метрополитен, наземный электрический транспорт, автобусные маршруты и часть маршрутных такси. К ней, по данным дептранса Новосибирска, подключён 191 городской и пригородный маршрут. Общее количество пользователей транспортной карты — более 455 тыс. человек. В 2017 году по ТК совершено более 173 млн поездок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2017 года новосибирские городские власти без предупреждения отменили скидку по Единой транспортной карте. Большинство новосибирцев узнали об этом, когда утром в понедельник, 18 декабря, стали оплачивать проезд. Пользователям Единой транспортной карты на проезд в муниципальном транспорте предоставлялась скидка в один рубль: вместо 20 рублей за проезд в метро, владельцы карточек платили 19 рублей, в трамвае и троллейбусе — 17 вместо 18 рублей. Позже выяснилось, что согласно соответствующему постановлению за подписью мэра Новосибирска Анатолий Локтя, которое появилось на сайте муниципалитета, скидка перестала действовать с 16 декабря. Ограничение продлится до 31 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что мэрия Новосибирска задолжала перевозчикам около 90 миллионов рублей. Из-за чего некоторые экипажи автобусов собирались устроить забастовку.

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