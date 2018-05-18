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В Китае суд рассматривает апелляцию приговоренной к смерти няни-убийцы

Общество

Выяснилось, что Мо страдала от зависимости к азартным играм и накопила внушительную сумму долгов. Чтобы заполучить очередную сумму денег у нанимателя, Мо решила втереться в доверие и устроить пожар

Ханчжоу, Китай, 18 мая 2018, 05:07 — REGNUM  Суд в китайской провинции Чжэцзнян начал 17 мая рассмотрение апелляции женщины, приговорённой к смертной казни за организацию пожара, приведшего к смерти четырех членов одной семьи в 2017 году, сообщает агентство Синьхуа.

Высший народный суд провинции Чжэцзян рассмотрел апелляцию Мо Хуанцзин, бывшей няни семьи Линь Шэнбиня, которая была приговорена к смертной казни в феврале 2018 года. Выяснилось, что Мо страдала от зависимости к азартным играм и накопила внушительную сумму долгов. Чтобы заполучить очередную сумму денег у нанимателя, Мо решила втереться в доверие и устроить пожар, проявив затем себя «с лучшей стороны» в спасении семьи.

ИА REGNUM сообщало уже об этом инциденте. Мо устроила пожар при помощи зажигалки ранним утром, предварительно вбив в поисковик поисковое слово «поджог». Кроме того, стало известно, что она украла у семьи драгоценностей на сумму более 180 тыс. юаней, заняв при этом у семьи 114 тыс. юаней «на покупку квартиры».

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