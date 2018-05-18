В Канаде осужден ревнивый муж, пославший жене бомбу в почте

Виннипег, Канада, 18 мая 2018, 00:46 — REGNUM Канадский суд вынес обвинительный приговор мужчине, который пытался убить свою бывшую жену и двоих адвокатов при помощи бомб, высланных по почте, 17 мая передает агентство Associated Press.
Согласно решению суда, Гвидо Амсел из Виннипега признан виновным в попытке убийства троих человек и причинении тяжких телесных повреждений одному человеку.
Гражданин Амсел был арестован в 2015 году. Две бомбы, замаскированные под почтовые отправления ревнивым мужем, удалось обезвредить. Третья взорвалась, в результате чего инвалидом стала адвокат его бывшей жены Мария Митунис.
Читайте ранее в этом сюжете: На складе FedEx в Техасе взорвалась посылка