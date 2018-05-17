В сети выступили против вовлечения женщин в секс-индустрию перед ЧМ-2018

Москва, , 18:58 — REGNUM Команда «Кризисного центра для женщин» запустила петицию на сайте Change.org с призывом остановить вовлечение женщин в секс-индустрию при помощи социальной сети «ВКонтакте» накануне ЧМ-2018.

«ВКонтакте» активно используется для вовлечения в секс-индустрию и траффикинга девушек и женщин со всей страны. Только в феврале и марте этого года в соцсети было размещено почти 10 тысяч объявлений о работе для девушек в сфере интим-услуг — вакансии в спа‑ и массажных салонах, российских и заграничных сервисах эскорта и другие предложения «высокооплачиваемой работы без опыта», — говорится в тексте петиции.

Её авторы отметили, что получили эти данные всего за пару часов поиска записей и комментариев во «ВКонтакте» по ключевым словам. При этом в феврале команда Центра зафиксировала 849 подобных постов, а в марте — уже 8482. По мнению авторов петиции, в подавляющем большинстве такие объявления — вербовка в различные формы сексуальной эксплуатации, поскольку часто предлагаемая работа на деле не соответствует описанию.

«Рост числа попыток вовлечения в секс-индустрию мы связываем с приближающимся чемпионатом мира по футболу — 2018. Подобный рост уже был отмечен на предыдущих чемпионатах в 2010 году в ЮАР и в 2014 году в Бразилии», — подчеркивают авторы петиции.

Они обратились к администрации «ВКонтакте» с просьбой создать механизм, который позволит максимально быстро удалять объявления о сомнительной работе. Представители Центра предположили, что это может быть «бот или приложение, позволяющее мгновенно фильтровать объявления по ключевым словам». Под петицией подписались более 1,7 тыс. человек.

На это в пресс-службе «ВКонтакте» ответили, что команда модерации соцсети на постоянной основе ограничивает доступ к сайту пользователям и сообществам, которые предлагают интимные услуги или работу в секс-сфере.

«Мы удаляем подобные материалы в течение нескольких минут после жалоб пользователей. Мы просим создателей петиции связаться с нами через обращение к команде поддержки «ВКонтакте» и подробнее рассказать об объявлениях, с которыми они столкнулись. Наша команда проведёт дополнительную проверку и ограничит доступ к информации, которая нарушает правила социальной сети. Объявления, которые содержат предложения о работе в секс-сфере, будут оперативно удалены», — цитирует пресс-службу издание Wonderzine.

Ранее на сайте Change.org запустили петицию против отстрела бездомных животных накануне ЧМ-2018. Авторы петиции обратились к правительству и исполнительными структурам с просьбой срочно отменить все тендеры на уничтожение бездомных животных. Вместо этого они предложили принять закон «Об ответственном обращении с животными», ввести программу массовой стерилизации, построить приюты и запретить отлов и уничтожение бездомных животных. Под петицией подписались уже более 1,8 тыс. человек.

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