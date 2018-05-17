В Таджикистане осужден еще один террорист

Душанбе, , 15:41 — REGNUM На шесть лет заключения осужден житель Исфары в Таджикистане за членство в экстремистско-террористической организации «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана» — ИДУ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и экстремистской группировке «Джамаат Ансаруллах» («Общество сподвижников Аллаха», региональная ячейка «Аль-Каиды» — организации, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает сегодня, 17 мая, ИА «Азия-Плюс».

По данным следствия, ныне осужденный Ваххоб Охонов с 2006 года является членом Партии исламского возрождения Таджикистана (запрещена в Таджикитсане с 2015 года), находясь в Москве, добровольно вступил в ряды движения «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2008 году, сдав членский взнос в размере 5 тысяч рублей.

«Осужденный в 2008 году, находясь в Москве, проживал по одному адресу вместе с членами движения «Исламская партия Туркестана» Сухробом Козиевым, Савриддином Джураевым по прозвищу «Салмон», Исмоном Азимовым, Каххором Абдурахимовым, Абдусами Исомаддиновым по прозвищу «Муаллим» и Абдуфаттох Мансуровым и принимал участие в их собраниях по насильственному изменению Конституционного строя Таджикистана, — сообщил судья городского суд Исфары Комилджон Ганизода по итогам судебного процесса. — В августе 2012 года он также вступил в ряды экстремистской группировки «Джамаат Ансаруллах» (региональная ячейка «Аль-Каиды» — организации, деятельность которой запрещена в РФ), в рядах которой Охонов призывал других стать членами этой экстремистской группировки вплоть до 2017 года».

Решением суда 46-летний житель города Исфары Ваххоб Охонов признан виновным по части 2 статьи 307 прим. 3 (участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) Уголовного кодекса Таджикистана к шести годам заключения в колонии строгого режима.