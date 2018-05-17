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Рождаемость в США упала до 30-летнего минимума

Общество

Молодые американцы не стремятся заводить семьи, а эмигранты столкнулись с серьезными ограничениями

Вашингтон, 17 мая 2018, 13:52 — REGNUM  Падение рождаемости в 2017 году стало самым значительным в США за последние 30 лет, передает Time со ссылкой на предварительный правительственный доклад о демографической ситуации в стране.

В прошлом году в США зарегистрировали 3,853 млн новорожденных, что соответствует показателю 1987 года. Отмечается, что демографический спад продолжается с 2014 года.

В качестве причины снижения рождаемости авторы доклада указывают нежелание молодых людей заводить семью. Кроме того, существенная доля новорожденных в стране приходилась на эмигрантские семьи, которые после избрания на пост президента США Дональда Трампа столкнулись с новыми ограничениями.

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Демографическая статистика
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