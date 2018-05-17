В Нигерии правительственные войска освободили озеро Чад от террористов

Абуджа, , 13:49 — REGNUM Вооруженные силы Нигерии, совместно с войсками Камеруна ликвидировали 15 боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 17 мая Anadolu.

Целью спецоперации была зачистка от террористов ряд районов, прилегающих к озеру Чад.

Напомним, боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является одной из самых жестоких группировок в мире, террористы присягнули ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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