В Москве осенью протестируют первый беспилотный трамвай

Москва, , 23:58 — REGNUM Первый беспилотный трамвай начнут тестировать в Москве осенью 2018 года. Об этом сообщил 16 мая на выставке «ЭлектроТранс-2018» генеральный директор «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур.

«Уже осенью этого года мы покажем вам первый беспилотный трамвайный вагон, который мы собираемся тестировать и показать в Москве», — приводит его слова агентство «Москва».

В ходе выставки Винокур также сообщил, что в начале 2019 года компания планирует представить первый в России алюминиевый трамвай.

По информации НСН, стоимость алюминиевой отделки одного трамвайного вагона оценивается разработчиками приблизительно в один миллион рублей, что на 300 тысяч рублей дороже, чем отделка пластиковом.

В то же время отмечается, что алюминий является более экологичным материалом: в отличие от пластика, устаревший со временем алюминиевый интерьер можно будет отправить на переплавку.

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