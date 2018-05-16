Экономика зависит от транспорта: в Новосибирске проходит транспортный форум

Новосибирск, , 21:44 — REGNUM В Новосибирске 16 мая открылась специализированная выставка индустрии транспорта TransSiberia (как уверяют её организаторы — единственная в Сибирском регионе выставка транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники) и начал работу седьмой международный Сибирский транспортный форум. Мероприятия продлятся с 16 по 19 мая.

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников на открытии мероприятий заявил, что проведение подобного форума на территории Новосибирской области «чрезвычайно важно» для региона.

«Новосибирская область пронизана транспортными магистралями, и они все связаны в узел здесь, в Новосибирске. Новосибирск — мощнейший логистический хаб. Здесь и Транссибирская железнодорожная магистраль, и разветвлённая сеть автомобильных дорог, Обь, быстро растущий авиационный центр — Толмачёво. Мы надеемся, что проведение подобного форума будет способствовать развитию как транспортной системы и логистического бизнеса здесь, в Новосибирской области, так и во всей Сибири, и в России», — сказал Травников.

Заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик отметил, что «транспорт и его эффективное развитие определяют скорость и эффективность развития экономики, и никак не наоборот».

«Те вопросы, которые мы планируем обсуждать на этом форуме, важны, актуальны, в том числе в связи с поставленными президентом задачами перед правительством. Задачи, которые будут реализовываться правительством, которые будут достигать тех целей развития экономики, повышения благосостояния народа, развития регионов, их связи и повышения их экономической мощи, как раз транспорт и будет тем мощным фактором, который даст возможность реализовать всё это в конкретные реальные планы», — сказал Юрчик.

А член комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Александр Старовойтов подчеркнул, что каждый год транспорт Сибири показывает, насколько важной площадкой в сфере диалога между бизнесом и властью становится Сибирский транспортный форум.

«Транспорт Сибири, наверное, давно уже вышел из формата местечковых региональных конкурсов, форматов форумов. Это уже серьёзный федеральный масштаб», — считает Старовойтов.

Председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс отметил, что позиция «Роснано» состоит в том, что с технологической точки зрения городской транспорт ожидают изменения — электрификация.

«Мы убеждены, что это никакая-то модная штучка, это глобальный тренд, у которого есть фундаментальные причины. Не случайно в Ульяновске во время Госсовета, который проводил президент Путин, тема электрификации городского транспорта была названа как один из технологических трендов, вместе с темой газомоторного топлива», — напомнил он.

Вопросы актуализации транспортной стратегии Сибири и России, повышение экономической целесообразности крупных инфраструктурных проектов участники мероприятия обсудили во время пленарной дискуссии «Транспорт Сибири. Связанность Востока и Запада».

Затонули в обсуждении и развитие транспортной инфраструктура Новосибирской области. Среди важнейших проектов по её совершенствованию — развитие межрегиональных и международных авиамаршрутов, развитие контейнерных перевозок железнодорожным транспортом, реализация проектов по магистральному обходу крупных городов (в Новосибирской области это Северный обход, Восточный обход, Юго-Западный транзит), развитие дорожной сети внутри агломерации, повышение транспортной доступности объектов для пассажиров.

По мнению новосибирских властей, в перспективе на ближайшие 10−15 лет одним из вызовов для региона станет проект нового «Шелкового пути». В Новосибирске считают, что развитие транспортной инфраструктуры будет напрямую зависеть от развития внешнеэкономических связей.

Заявившись на звание «крупнейшего транспортно-логистического узла Сибири, Новосибирская область сегодня показывает такие цифры: во внешнеторговом обороте региона первое место занимает Китай (30,6% от всего оборота), следом идут Казахстан (12,8%) и Франция (6,8%). Однако, по мнению главы региона, потенциал географической близости с одним из крупнейших государств мира — Индией — используется недостаточно, и область должна укреплять связи с этим государством.

А мэр Новосибирска Анатолий Локоть в первый же день форума представил перспективы развития метрополитена.

«Сейчас самый актуальный для Новосибирска вопрос — развитие метрополитена. Мы не закончили строительство Дзержинской линии, значительный участок метро работает на одном тоннеле, из-за чего интервал движения составляет шесть минут. Это делает нашу подземку неудобной для жителей. Сегодня все наши действия направлены на то, чтобы изменить ситуацию. Мы представляем проект строительства двух новых станций, эстакады и метродепо. Разработана проектно-сметная документация на эти участки, мы ее актуализировали и в ближайшее время получим государственную экспертизу. Таким образом, будет готов полный комплект документации на новые станции. По проекту довольно протяженный участок будет находиться над землей, что упрощает и строительство, и эксплуатацию сооружения — это интересное решение, найденное проектировщиками, и мы будем предлагать его к реализации. Но для этого нам необходима поддержка федерального центра», — заявил новосибирский градоначальник.

Всего в программе седьмого международного Сибирского транспортного форума более 30 мероприятий: конференции, круглые столы и дискуссионные площадки. В них участвуют члены правительства Новосибирской области, представители министерства транспорта РФ, общественных организаций, эксперты дорожной и транспортной отрасли, руководители предприятий из регионов России, а также стран ближнего зарубежья и Европы. Ежегодно он собирает более 8 тыс. человек.

Главная цель форума — «создание современных механизмов совершенствования транспортной отрасли Российской Федерации при участии органов государственной власти, общественных организаций и бизнес-сообщества».

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