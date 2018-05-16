Власти Испании не смогли выселить неонацистов из здания в центре Мадрида

Мадрид, , 15:44 — REGNUM Власти испанской столицы приостановили процесс выселения людей из незаконно захваченного здания на площади Колон, где ранее располагался частный банк, пишет газета ABC 16 мая.

Согласно приказу суда, полиция вместе с юристами явилась на место в 9:30 в здание, занятое ультраправой политической группировкой Hogar Social. Неонацисты обосновались здесь тринадцать месяцев назад. Кроме них, в здании проживают бездомные и ночуют маргиналы.

На поддержку 30 членам группировки и 20 бездомным пришли около шестидесяти сторонников. Они заявили, что не покинут помещения добровольно.

В 11 часов, не желая провоцировать насилие, полиция уступила. Правые активисты встретили свою победу аплодисментами.

Адвокат Hogar Social Игнасио Менедес заявил прессе, что приказ о принудительном выселении является незаконным, поскольку суд не рассмотрел апелляцию, поданную три недели назад. Представитель организации Мелиса Руис отметила, что Hogar Social защищает тех, от кого отвернулось государство, которое в то же время «предлагает все виды услуг мигрантам».

По ее мнению, из-за этой политики организация криминализируется государством. Hogar Social известна как самая серьезная из современных ультраправых организаций в Испании.

В ее составе есть 120 постоянных активистов. В марте 2016 года после терактов в Брюсселе они забросали сигнальными ракетами крупнейшую мечеть Мадрида, за что были привлечены к уголовной ответственности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мадриде ждут столкновений ультраправых активистов с полицией