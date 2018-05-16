Литва выделит 200 грантов студентам из Казахстана

Астана, , 15:35 — REGNUM Государственные университеты Литвы выразили готовность предоставить 200 образовательных грантов студентам из Казахстана, сообщает 16 мая «КазТАГ» со ссылкой на МИД республики.

Представители казахстанского «Центра международных программ» посетили Литву с 10 по 12 мая. Делегация из Казахстана встретилась с представителями ведущих вузов страны в Вильнюсе и Каунасе.

В рамках визита были организованы встречи с руководством четырех университетов Литвы: Вильнюсского технического университета Гедимина, Вильнюсского университета, Университета Витовта Великого и Каунасского технологического университета.

В рамках встречи стороны обсудили особенности литовской системы образования, возможности мобильности студентов и перспективы открытия литовских кампусов в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019—2020 учебном году дополнительные гранты для студентов из Казахстана предоставит Венгрия. Количество грантов увеличится с 200 до 250.

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