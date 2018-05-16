ФБР начало расследование против Cambridge Analytica

Нью-Йорк, США, , 05:03 — REGNUM Минюст США и ФБР начали расследование деятельности компании Cambridge Analytica, подозреваемой в неправомерном использовании персональных данных, 15 мая сообщает The New York Times.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры опросили несколько потенциальных свидетелей по делу, уведомив их о расследовании деятельности Cambridge Analytica, работавшей на выборах президента Трампа и участвовавшей в других избирательных кампаниях республиканской партии в 2016 году.

О дальнейших деталях сотрудники прокуратуры отказались рассказывать, заявив, что расследование только открыто и в первую очередь рассматривается общая информация о компании и ее финансовых сделках.

Напомним, что расследование было начато после публикаций New York Times и Observer, вызвавших широкий резонанс. В этих публикациях говорилось, что Cambdrige Analytica собрала персональные данные 50 миллионов пользователей Facebook и потенциально могла нарушить избирательное законодательство США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Facebook произошла еще одна утечка данных через приложение myPersonality, разработанное Кембриджским университетом. Кроме того, Cambridge Analytica инициировала процесс банкротства компании, так как не смогла справиться с потерей имиджа от скандала с утечкой.

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