Двое граждан КНР были осуждены за убийство редкого мишми-такина

Куньмин, Китай, , 04:27 — REGNUM Двое человек были осуждены за убийство мишми-такина — редкого представителя подсемейства козлиных отряда парнокопытных, сообщили власти провинции Юньнань на юго-западе Китая, передает 15 мая агентство Синьхуа.

Согласно Народному суду уезда Гуншань, двое фермеров при помощи ружья застрелили животное, а затем скрылись с места преступления в 2017 году. Позднее власти нашли мясо такина в их убежище.

Оба обвиняемых были осуждены в охоте и убийстве представителя редкого вида животных, находящихся под охраной, а также нелегальное владение оружием. Они были приговорены к трем годам тюрьмы с отсрочкой в пять лет и в три года соответственно. Кроме того, они должны будут выплатить штраф в размере 4 тыс. юаней ($630) каждый.

Напомним, что мишми-такины являются охраняемыми животными первой категории в Китае. Они считаются Международным союзом охраны природы находящимися «под угрозой вымирания».

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