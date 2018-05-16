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Москалькова хотела привлечь внимание к проблеме тюрем

Общество

Но недобросовестные СМИ исказили суть ее высказываний

Москва, 16 мая 2018, 01:57 — REGNUM  Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москвалькова заявила об искажении смысла ее высказываний в СМИ об условиях содержания в тюрьмах, 16 мая об этом сообщает официальный сайт омбудсмена.

В заявлении говорится, что некоторые СМИ «некорректно интерпретировали» ее высказывание о более гуманных условиях содержания заключенных в России, нежели чем в Америке. В пример жестких условий омбудсмен привела условия, в которых отбывает заключение Константин Ярошенко.

«В подобной ситуации, гиперболизированное сравнение было призвано ещё раз привлечь внимание гражданского общества и СМИ к судьбе нашего соотечественника и совместными усилиями добиться его помилования, проблемой которого Уполномоченный активно занимается уже не первый год», — заявила Москалькова.

При этом омбудсмен отметила, что российская пенитенциарная система улучшается и «стремится к самым высоким международным стандартам».

Напомним, 15 мая Татьяна Москалькова назвала российские тюрьмы «курортом» по сравнению с американскими тюрьмами и отметила более высокие условия содержания заключенных в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая российский летчик Константин Ярошенко был переведен в изолятор после конфликта с другим заключенным.

Читайте ранее в этом сюжете: Летчик Ярошенко переведен в изолятор американской тюрьмы

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