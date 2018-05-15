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МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье

Общество

В ночь на 16 мая в столичном регионе ожидается гроза

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье
Дарья Антонова © ИА REGNUM
После грозы

Москва, 15 мая 2018, 20:43 — REGNUM  В Московском регионе в ближайшие часы ожидается гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщается в микроблоге столичного управления МЧС России в Twitter.

«По информации Росгидромета в ближайшие часы 15 мая в городе Москве ожидается гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В МЧС напоминают, что во время грозы нельзя находиться вблизи водоёмов. Также рекомендуется избегать слабо укреплённых конструкций, а автомобили парковать вдали от деревьев.

Напомним, ранее сегодня в Москве и Подмосковье был продлён «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный накануне в связи с высокой пожароопасностью в регионах Центрального федерального округа.

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