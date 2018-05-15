История Казахстана в комиксах: «за рубежом есть и у нас будет»

Астана, , 19:29 — REGNUM В 2018 году появится первый детский комикс об истории Казахстана, сообщили 15 мая в службе центральных коммуникаций министерства информации и коммуникации республики со ссылкой на директора фонда развития государственного языка Азата Шауеева.

По его словам, фонд развития государственного языка при поддержке фонда первого президента Казахстана разрабатывает несколько проектов для детей.

Шауеев добавил, что первые номера комиксов об истории Казахстана появятся в июне 2018 года.

«Как вы знаете, подобное часто практикуется в зарубежных странах, а у нас этого нет, но теперь будет», — добавил директор фонда развития языка.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Казахстане был утвержден график перехода казахского языка на латиницу. Дошкольные образовательные учреждения должный перейти на латинскую графику в 2020—2021 учебном году.

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