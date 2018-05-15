Полиция ФРГ задержала подозреваемых в контрабанде мигрантов

Берлин, , 17:36 — REGNUM Сотрудники полиции провели рейды в Берлине и Бранденбурге, задержав трех человек, подозреваемых в организации незаконного ввоза граждан Вьетнама на территорию ФРГ, 15 мая сообщает Reuters.

Полиция задержала двух граждан Вьетнама в возрасте 57 и 35 лет, а также 26-летнего гражданина Германии. По словам сотрудников полиции, трое мужчин подозреваются в организации фиктивных браков и изготовлении поддельных свидетельств об отцовстве, чтобы граждане Вьетнама смогли получить разрешительные документы на право пребывания в Германии.

Обыски прошли в 20 квартирах. Сотрудники полиции изъяли обручальные кольца, документы, удостоверяющие личность, телефоны и более $30 тыс. наличными.

Напомним, согласно данным правоохранительных органов Германии, в настоящий момент задержано 10 граждан Вьетнама и Германии, подозреваемых в организации контрабанды людей из Вьетнама. Расследование в отношении преступной группы началось в марте 2017 года.

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