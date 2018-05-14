Тверской суд Москвы оштрафовал казака за хулиганство на митинге 5 мая

Москва, , 19:51 — REGNUM Тверской суд Москвы назначил административный штраф Евгению Федорчункову, признанному виновным в мелком хулиганстве на несанкционированном митинге, который прошёл 5 мая в Москве.

«Евгений Федорчунков признан виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ — «мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», и ему назначено наказание в виде денежного штрафа», — цитирует РАПСИ слова пресс-секретаря суда Анастасии Дзюрко.

В ходе судебного заседания Евгений Федорчунков пояснил, что является казаком и состоит в общественной организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по инициативе блогера Алексея Навального акции протеста 5 мая прошли в 94 городах России. Вне зависимости от того, согласованным или несанкционированным являлись митинг или шествие, количество людей, принявших в них участие, по данным региональных правоохранительных органов, в абсолютном большинстве городов оказалось в разы меньше заявленного организаторами.

В Москве 5 мая, по данным правоохранительных органов, участие в несанкционированном митинге на Тверской приняли около полутора тысяч человек. При том, что были заявлены 15 тысяч.

Участники акции вышли на Тверскую и смешались с толпой гуляющих горожан и гостей города. Некоторые из участников, по свидетельствам очевидцев, опубликованным в СМИ и социальных сетях, открыто провоцировали сотрудников правоохранительных органов и казаков, что привело к конфликтным ситуациям с последующим задержанием участников акции.

В течение суток, по сообщению Совета по правам человека при президенте ФР, большинство из них были отпущены.

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