Электрошокером, нагрузками и казацкими нагайками: воспитание в Югре

Ханты-Мансийск, , 15:03 — REGNUM События праздничных недель в Югре так или иначе были связаны с детьми, которым ограничивают доступ к дополнительному образованию, сокращают учебный план в гимназии и наказывают электрошокером. Мать четверых детей пытается обвинить в кровавом ДТП, где погибли семеро человек, главу Нефтеюганска. А в социальных сетях разгорелась истерика вокруг казаков.

«Хватит охранять шлагбаумы»

Югру взбудоражила новость о разрешении казаческим дружинам применять силу против правонарушителей. Отметим, что добровольные народные дружины из числа членов казачьих обществ находятся в ХМАО на стадии формирования. Планируется заключать трехсторонние соглашения по охране общественного порядка между казачьей добровольной дружиной, органом местного самоуправления и органом внутренних дел. Пока казаки патрулируют улицы ХМАО вместе с полицейскими на добровольной основе. После внесения дружин в реестр казаки будут получать почасовую оплату за охрану правопорядка. О том, что казакам согласно федеральному законодательству разрешено применять физическую силу к нарушителям спокойствия, Ura.ru сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

После публикации в социальных сетях Югры возбудилась истерика, вплоть до инициативы запрета казачьих дружин в регионе. Люди говорят о дублировании функций полиции и Росгвардии, про возможные стычки казаков с населением. Да и нагайка грознее резиновой дубинки, ею и убить можно.

«Может, работать начнете, мужики! Хватит охранять шлагбаумы, не надо отнимать работу у полицейских и старушек-вахтеров!» — возмущаются жители ХМАО.

«Живу в Югре всю жизнь. Не сталкивался на улицах с ситуациям, когда бы понадобилась помощь казаков, поэтому расцениваю это действие как отмывание денег», — считает участник паблика «Это Юганск, детка».

Среди гневных постов можно найти и ссылку на закон апреля 2014 года издания «Об участии граждан в охране общественного порядка» и его статью 17. В этом документе действительно говорится о праве народных дружинников применять физическую силу, а также о том, что дружинником может стать любой гражданин России, и это не привилегия казаков.

«Придумывают свою версию»

Второй день обсуждается в Югре сюжет на сайте «Первого канала» из программы «Человек и закон. Правовой центр». Телевизионщики сообщают о причастности главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева к январскому ДТП 2017 года, где погибли семь человек. Трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск — Нефтеюганск. В лобовом столкновении автомобилей Toyota RAV-4 и Mitsubishi Lancer обвиняют Наталью К. Женщина же утверждает, что ДТП спровоцировал обгоняющий Land Cruiser, которым управлял глава Нефтеюганска. Правду помог бы раскрыть видеорегистратор, но он пропал с места ДТП: дорогу от следов аварии быстро зачистили.

Сам Детярёв заявил уральским интернет-изданиям, что женщина сочиняет свою версию, чтобы избежать уголовного наказания. Он проходит по делу как свидетель. И ранее ни один из потерпевших или подсудимая не заявляли о его вине.

«Придумывают свою версию, чтобы избежать уголовной ответственности, чтобы выгородить эту женщину, которая просто убила семь человек. Она летела с дикой скоростью. Я так понимаю, что водитель Lancer ей фарами поморгал, что впереди гаишники, она по тормозам ударила, и ее понесло. И я не уехал с места ДТП, я поехал к сотрудникам полиции, которые были в 400 метрах, а потом вернулся и оказывал помощь, и ей в том числе», — рассказал Сергей Дегтярев Ura.ru свою версию.

В сюжете отмечается, что прокурор требует для обвиняемой семь лет заключения. Делается акцент на то, что женщина является матерью четверых детей и стала инвалидом после аварии.

Воспитывали электрошокером

Электрошокером воспитывали в неблагополучной семье Мегиона шестилетнего малыша. Эта новость вошла в федеральную повестку и шокировала не только жителей Югры. О недопустимых методах воспитания малыша ремнём и электрошокером стало известно во время обхода сотрудниками ПДН семей из разряда неблагополучных. Родители мальчика, 38-летний мужчина и 34-летняя женщина, ранее были замечены в злоупотреблении алкоголем и в ненадлежащем воспитании сына.

Ранее в сюжете: Электрошокер против ребёнка: методы «воспитания» в Югре

Полицейские обнаружили на теле ребёнка синяки и ссадины. Малыш из семьи изъят и отдан под опеку бабушке. На горе-родителей заведено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), сообщает окружное УМВД.

О чём плачут родители?

Тем временем в ХМАО протестуют родители, неравнодушные к судьбам своих детей. Они просят правительство Югры и России остановить внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). Проект реализуется в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы. Пилотными регионами внедрения стали Пермский край, Астраханская, Тульская, Вологодская, Тюменская области, Якутия, Татария, Бурятия и Югра.

Принцип ПДФО следующий: на одного ребёнка в год выдаётся сертификат, который обеспечивается определённой суммой. Сертификатом дети «расплачиваются» за государственное или частное дополнительное образование. Предполагается, что ПДФО даёт возможность детям посещать кружки безвозмездно. Но в реализации благое дело дало сбой. Номинал сертификата устанавливает муниципалитет, который финансирует допобразование. В Сургуте, к примеру, сертификат равен 19 868 рублям, в Ханты-Мансийске 35 996 рублям. Но этих сумм хватает зачастую лишь на посещение одного кружка. Кружок лепки в Ханты-Мансийске оценён в 30 тысяч рублей в год, секция плавания — в 33 600 рублей в год. Если ребёнок участвует в программе ПФДО, то бесплатно в других кружках, даже бюджетных учреждений, без сертификата он уже заниматься не сможет. Кроме того, число кружков ограничено реестром, в который входят учреждения, работающие с сертификатами. Фактически детям перекрыли пути для посещения нескольких направлений дополнительного образования.

Подробнее в статье: «Плачут исполнители и родители»: реформа дополнительного образования в Югре

Руководитель движения «Родители в защиту семьи и детства» Мария Федотова называет ПДФО очень неудачным проектом.

«Плачут от него и исполнители, и родители. Только некоторые боятся это вслух признавать», — цитирует руководителя движения «Родители в защиту семьи и детства» Марию Федотову «Муксун.fm».

Одновременно плачут и родители учеников гимназии «Лаборатория Салахова» в Сургуте. И массово пишут жалобы в региональный департамент образования. По их мнению, на данный момент чиновники рушат уникальную, годами выстроенную экспериментальную систему обучения, доводя программы гимназии до стандартных школьных. Главе городу Сургута Вадиму Шувалову и губернатору Югры Наталье Комаровой сургутские родители тоже написали гневные заявления.

Гимназия «Лаборатория Салахова» создана в 1991 году народным учителем России, депутатом думы ХМАО Валерием Салаховым. Сюда принимали одарённых детей, которые совершенно случайно оказывались отпрысками высокопоставленных чиновников и состоятельных бизнесменов. Год назад в гимназии сменилось руководство, и 25-летние наработки стали невостребованными. Учебные планы сократили и упростили, отменяется 100-балльная система оценок, второй иностранный язык стал дополнительным занятием, скорее всего, не будет летней сессии.

Директор департамента образования Сургута Анна Томазова сообщает СМИ, что сокращение учебных планов связано с их корректировкой в соответствии с федеральным законодательством. Дети в гимназии были перегружены: вместо 28-часовой недельной учёбы они получали 40-часовую. Этого быть не должно по всем нормам и правилам.

Сам Валерий Салахов постарался встать на сторону нового руководства, которое заставили соблюсти законодательство.

«Эти изменения проводятся не с целью навредить. Может, в каких-то моментах немного не хватает опыта или это нововведения, которые нужны. Процесс должен продолжаться, а всё новое проверяется по ходу, меняется», — пояснил он в интервью ТВ «Россия-Югория».

»Минфин» обворовал пенсионерку

Из происшествий в ХМАО можно выделить два характерных события. Благодаря волшебному слову «Минфин» 500 тысяч рублей выудили телефонные мошенники из 67-летней жительницы Пыть-Яха. Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО, пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником Минфина РФ и заявил, что ей полагается компенсация за ранее приобретенные лекарственные препараты, признанные некачественными. Для оформления выплаты она должна была позвонить «специалисту». Уже другой неизвестный сообщил женщине, что деньги нужно выводить из-за границы. Поэтому ей необходимо внести страховой взнос и 44 тыс. рублей. И это был лишь первый транш в будущую «компенсацию».

Ранее в сюжете: В Югре мошенники под видом «сотрудников Минфина» обокрали пенсионерку

За пять дней «специалист Минфина» выудил у неё полмиллиона. Не получив в условленное время обещанного, пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подобных историй по России, конечно, множество, но впечатляет сумма, которую не пожалела пожилая женщина ради призрачного барыша, а также безоговорочная вера «сотрудникам Минфина».

«Не Подмосковье пока, но очень похоже», — говорят жители Мегиона, которые наглотались дыма от горящего полигона утилизации коммунальных отходов. Загорелась свалка под соседним Нижневартовском утром 9 мая, ликвидирован пожар лишь на утро следующего дня. По информации МЧС ХМАО, продолжается проливка и отсыпка места возгорания. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Тушили его 80 человек с привлечением 35 единиц техники. Дым от пожара из-за юго-восточного ветра был направлен в сторону Мегиона.

Информацию о возможном загрязнении окружающей среды в результате возгорания на мусорном полигоне проверяют сотрудники СКР по ХМАО. Опрашиваются все причастные к эксплуатации полигона, производится выемка документации.