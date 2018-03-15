Коллапс на северо-востоке Китая: стоят магистрали, задержаны рейсы

Шэньян, Китай, , 08:59 — REGNUM Мощные снегопады в провинции Ляонин на северо-востоке Китая стали причиной задержки рейсов и заторов на автомагистралях, сообщает 15 марта агентство Синьхуа.

Снежные бури накрыли большую часть провинции еще вечером 14 марта, не утихая до сей поры, отмечает метеослужба провинции Ляонин.

По информации метеорологов, 12 городов провинции в настоящее время подвержены рискам оледенения дорожного полотна и тротуаров.

По меньшей мере 29 автомагистралей были полностью или частично заблокированы. Все пассажирские паромы в прибрежных районах провинции приостановили работу. Большинство рейсов в аэропорту Шэньяна, столицы провинции, были отложены.

Городские службы начали расчистку снежных завалов и льда с дорожного полотна и взлетно-посадочных полос аэропортов.

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Приход весны также ударил по жителям Пекина и его окрестностей. Однако, не снегом или дождем, а сильным смогом и туманом ниже допустимых пределом видимости.

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