Сексуальное насилие над сиротами: какие опасения оправдались

Челябинск, , 20:14 — REGNUM В деле о сексуальном насилии над воспитанниками интерната в Челябинской области новый поворот. Педагогам, которые ранее были отстранены от работы, разрешили вернуться, сообщают местные СМИ.

Как пишет издание 74.ru, об этом заявили в самом интернате. По информации издания, это же подтверждают и приёмные родители детей. Люди не понимают, как такое стало возможным. По их мнению, следствие идёт некачественно, а педагогов не проверили должным образом.

В управлении СКР пока не прокомментировали эту информацию.

Таким образом, под подозрением у следствия остаётся один человек — 51-летний местный житель. Известно, что он имел в интернат гостевой доступ. На него дети и указали как на предполагаемого насильника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал разразился в феврале. В нескольких семьях Челябинской области воспитывались дети из этого интерната. В трёх из них дети заявили о том, что в отношении них совершались акты сексуального насилия. И указали на некого «Серёгу» и ещё на нескольких сотрудников, которые якобы ему помогали.

Показания детей в разных семьях оказались очень похожи. Родители обратились к руководству интерната, но не нашли там понимания. Тогда они постучались в правоохранительные органы. Которые начали работу. «Серёге» было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Также поднялся шум в СМИ. Скандал дошёл до Москвы. После этого СКР заявил о ещё одном уголовном деле, уже по факту халатности. О подозреваемых речи не шло.

Проведённые прокуратурой, аппаратом федерального детского обмудсмена и другими структурами проверки выявили в интернате множество нарушений. Директор учреждения покинула свой пост. А следствие заявило о том, что четверо сотрудников на период расследования отстранены от работы.

Со своей стороны, приёмные родители детей сообщили прессе об оказываемом на них давлении. Под угрозой отобрания детей от них якобы требовали не распространять в СМИ информацию об этом деле.

По словам взрослых, они опасались, что расследование проведут некачественно, а лица, которые, как показали дети, причастны к насилию, избегут наказания. В конце февраля дело забрали в центральный аппарат СКР. Это вселило в приёмных родителей надежду на то, что расследование проведут качественно и объективно.

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