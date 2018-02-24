«Бордель и торговля детьми»: кто насиловал сирот в интернате?

Александр Комаров, , 09:51 — REGNUM

В Челябинской области всю неделю не утихает грандиозный скандал. Информация о сексуальном насилии в отношении воспитанников одного из детских домов вырвалась за пределы региона и прочно вошла в федеральную повестку. Делом заинтересовались уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации.

Кто насиловал детей?

О ЧП в детском доме общественности стало известно 19 февраля. Именно тогда местные СМИ опубликовали информацию о том, что в одном из детских домов Челябинской области в отношении воспитанников совершались акты сексуального насилия. Якобы об этом бывшие воспитанники детдома рассказали своим опекунам.

Взрослые ещё в январе обратили внимание на странное поведение детей. Последовали вопросы. Дети и рассказали, что «взрослым играм», за которыми их застукали взрослые, их научил некий дядя Серёжа. При этом, по словам детей, к сексуальным оргиям так или иначе оказались причастны и некоторые сотрудники детского дома.

Шокированные опекуны направились в учреждение за разъяснениями. Но там их попытались уверить, что дети всё придумали. Казалось бы, тут можно было успокоиться, если бы не одно «но». Дело в том, что детей взяла под опеку не одна семья, а несколько. И во всех этих семьях сироты рассказывали одно и то же. Могли ли они выдумать эту историю одинаково, вплоть до деталей?

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Взрослые обратились в правоохранительные органы и к журналистам. После того как в прессе пошла волна публикаций, 19 февраля областное управление СКР официально заявило, что по факту насильственных действий сексуального характера в отношении детей возбуждено уголовное дело. Также ведомство объявило, что по этому делу был задержан 51-летний мужчина. Он уже находится в следственном изоляторе.

Название учреждения, в котором это происходило, официально не разглашают. Местные СМИ сообщают, что речь идёт о Лазурненской школе-интернате. В самом учреждении ситуацию никак не комментируют. Скупы на информацию и правоохранительные органы. Оно и понятно — дело касается несовершеннолетних, и во всём, что касается распространения о них сведений, российское законодательство весьма строгое. Неизвестно даже точное количество пострадавших детей, СКР сообщает о семерых, но в различных СМИ фигурируют разные цифры, вплоть до десяти.

Несмотря на то, что дело расследуется тихо, оно стало громким. Директор интерната уже оставила свой пост. Четверо сотрудников, на которых указали дети, отстранены от работы, но находятся на свободе. А позднее скандал вокруг учреждения прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он назвал происходящее шоком и пообещал оказать всяческое содействие в расследовании этого дела.

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Справятся ли местные следователи?

Скандал в детском учреждении вызвал широкий резонанс и массу публикаций в различных СМИ. Региональному управлению СКР даже пришлось обратиться к журналистам и чиновникам с грозным требованием соблюдать законодательство о защите прав детей. Отдельная просьба была адресована к СМИ — «не тиражировать информацию о произошедшем».

Также в очередном официальном сообщении СКР было объявлено о возбуждении ещё одного уголовного дела, уже по факту халатности. Правда, есть ли уже подозреваемые по этому делу, следователи не уточнили.

А тем временем информация о том, что творилось в челябинском детском учреждении, дошла до Москвы. О намерении направить в Челябинск проверяющих заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Отреагировали и в Федеральном собрании Российской Федерации. Так, депутаты, видимо, не уверены, что челябинские следователи справятся с этими непростыми уголовными делами. Во всяком случае, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая направила главе СКР Александру Бастрыкину депутатский запрос. Она просит передать расследование в центральный аппарат СКР, а к работе с пострадавшими детьми привлечь специалистов Института им. Сербского.

А в Совете Федерации ЧП на Южном Урале рассмотрели участники рабочей группы по совершенствованию мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних. У участников дискуссии появились вопросы и предложения.

«Считаю, что необходимо возбуждать уголовное дело по нескольким статьям. Речь даже должна идти о совокупности преступлений: торговля детьми в целях сексуальной эксплуатации, вовлечение детей в занятие проституцией, организация занятия проституцией. В данном случае, возможно, действовала целая группа лиц. Да, может, руководство ничего не знало. Но это происходило на протяжении многих лет. Неужели они не видели ничего?» — заявила член Совета Федерации Елена Мизулина.

Чего боятся опекуны

А тем временем у опекунов, которые взяли этих детей из ставшего скандальным интерната, появились новые опасения. Они заявляют о том, что от них требуют молчать, ограничить контакты с прессой. В противном случае якобы угрожают отобрать детей.

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В связи с угрозами в адрес родителей в прессе промелькнуло имя уполномоченнго по правам ребёнка в Челябинской области Ирины Буториной. Впрочем, затем она публично заявила о том, что её слова извратили.

«Меня публично обвинили в угрозах «отобрать детей» в адрес приемных семей за обращение в СМИ по факту возможных противоправных действий в интернате в отношении их детей. Это искаженная до неузнаваемости информация. Кто и почему это сделал — вопрос открытый», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

По её словам, к ней обратилась руководитель местной ассоциации приёмных семей, которая попросила поддержать опекунов и передала ей опасения последних о том, что детей могут отобрать. При этом Ирина Буторина уже тогда ей ответила, что для отобрания детей нет никаких оснований, и пообещала лично принять меры для недопущения этого. Также она пригласила к себе на встречу родителей, которые взяли детей из этого интерната. Эта встреча в итоге состоялась, и Буторина призвала граждан сообщать ей обо всех угрозах отобрать детей.

«Что касается обращения в СМИ, это право каждого — обратиться или нет, указывать никто, в том числе и я, не может, но, отвечая на вопрос родителей «а что же им вообще делать», мною было озвучено личное мнение, что ажиотаж в СМИ не пойдёт на пользу детям», — отметила Ирина Буторина.

У опекунов есть и ещё одно опасение — что дело могут просто закрыть. Впрочем, учитывая мощный скандал, это вряд ли получится. Тем более что 22 февраля СКР объявил о передаче дела в центральный аппарат. В этой истории много запутанного, и каждый день появляются новые загадки. Остаётся надеяться на то, что следствие разберётся. Разберётся объективно, и все причастные к сексуальному насилию над детьми понесут заслуженное наказание.

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